TIPA, '국민 참여 기자단' 모집

1기 10명 모집, 활동기간 3월 2일부터 약 10개월간

[아시아경제 김종화 기자]중소기업기술정보진흥원(원장 이재홍, TIPA)은 오는 19일까지 '2021년 제1기 국민 참여 기자단'을 모집한다고 10일 밝혔다.

TIPA는 우리나라 중소기업의 기술경쟁력을 키우고, 디지털 역량 강화를 위해 중소기업 R&D 지원 사업과 스마트공장 보급·확산을 전담하는 공공기관이다.

국민참여 기자단의 명칭은 '더 브릿지(The Bridge)'로, TIPA가 추진하는 사업 및 정책을 국민의 시선에서 쉽고, 객관적으로 알린다는 의지를 담았다.

모집 인원은 총 10명 규모이며, △블로그 등 글쓰기에 관심 있는 리포팅 분야 6명, △유튜브 등 영상 촬영과 편집에 관심 있는 영상 제작 분야 4명으로 구성된다.

활동 내용은 △TIPA가 지원하고 있는 사업 소개, △우수기업 성과 홍보 등이다. TIPA가 지원하는 서비스에 대한 대국민 인지도 상승과 정책고객 에게 쉽고 효과적인 정보를 전달하는 것이 목표다.

서류 접수가 완료 되면, 서류 통과자를 대상으로 비대면 화상면접을 실시하고, 최종 합격자는 오는 26일에 발표할 계획이다. 활동 기간은 3월 2일부터 12월 1일까지 약 10개월이다.

활동 혜택은 TIPA 명예기자증 및 명함이 지급되며, 활동 종료 이후 수료증 수여 및 우수 기자 시상이 예정돼 있다. 매달 소정의 원고료가 지급되며, 활동 우수자를 대상으로 기관장 포상도 준비 중이다.

기자단 모집 공고 등 자세한 내용은 TIPA 홈페이지(www.tipa.or.kr) 및 공식 블로그(https://blog.naver.com/tipa_on)에서 확인할 수 있다.

이재홍 TIPA 원장은 "기관 운영 이래 최초로 도입하는 국민 참여 기자단 모집을 통해 TIPA가 중소벤처기업의 No.1 정보 알림이로서 도약하는 계기가 되길 바란다"면서 "앞으로도 TIPA는 대국민 소통 채널을 더욱 강화하고, 수요자 입장에서 효과적인 정보 전달을 위해 노력하겠다"고 말했다.

