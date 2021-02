속보[아시아경제 임주형 기자] 제주도는 서울시 중랑구에 사는 A씨가 코로나19 증상이 있어 진단검사를 받았으나 결과가 나오기 전 제주에 와 최종 확진 판정을 통보받았다고 10일 밝혔다.

A씨는 지난 5일부터 기침, 두통 증상이 나타나자 8일 서울의 한 임시 선별진료소를 찾아 진단검사를 받았다.

A씨는 검사 후 결과를 확인하기 전인 9일 가족 등 일행 5명과 함께 제주에 방문한 것으로 파악됐다.

또한, A씨 일행 5명 중에는 주소지가 다른 직계가족이 있어 5인 이상 집합 금지를 위반한 것으로 확인됐다.

도는 "그동안 진단 검사 후 음성 판정을 받고 제주를 방문할 것을 강력히 권고했지만, A씨가 결과 확인 없이 제주를 방문한데다 일행도 5명으로 집합 금지까지 위반했다"며 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반으로 고발하겠다고 밝혔다.

