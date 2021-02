1월 가계대출 7.6조 늘어…'대출 조이기'에도 수요 여전

한국은행 '2021년 1월중 금융시장 동향'

[아시아경제 김은별 기자] 금융당국과 은행권의 '가계대출 조이기' 영향으로 주춤하는 듯 했던 신용대출이 또다시 늘었다. 주택·주식거래 등 신용대출 수요가 여전한데다, 연말 대출 조이기에 나섰던 은행들이 대출상품판매를 재개하면서 가계대출 증가폭은 역대 1월 중 가장 컸다.

10일 한국은행이 발표한 '2021년 1월중 금융시장 동향'에 따르면, 1월 중 은행 가계대출은 7조6000억원 증가했다. 한은이 관련 통계를 집계하기 시작한 2004년 이후 역대 1월 중에선 가장 큰 폭으로 늘어난 것이다. 이전 최대치인 작년 1월(3조7000억원)보다 증가폭이 2배로 커졌다.

주택담보대출은 5조원, 기타대출은 2조6000억원 늘며 각각 1월 증가액 기준 역대 최대치를 기록했다. 주담대의 경우 주택매매와 전세 관련 자금수요가 이어지며 전달에 이어 높은 증가세를 이어갔다.

신용대출이 대부분을 차지하는 기타대출은 직전달(4000억원) 대비 증가규모가 상당 폭 확대됐다. 지난해 말 은행권이 신용대출을 조이면서 대출규모가 줄었지만, 연초에 다시 신용대출을 재개하자 수요가 몰린 것이다. 주로 전세거래나 주식투자 등을 위해 신용대출을 받은 것으로 보인다.

윤옥자 한은 금융시장국 시장총괄팀 차장은 "통상 1월엔 주택거래 비수기인데다 상여금이 들어오면서 가계대출이 크게 늘진 않는데, 예년에 비해 이례적으로 1월 가계대출 수요가 많이 늘었다"고 설명했다.

1월중 은행 기업대출은 10조원 늘었다. 1월 증가액 기준으로 속보작성이 시작된 2009년 6월 이후 역대 두 번째 증가폭이다.

대기업(3조3000억원)과 중소기업(6조6000억원) 등에서 모두 기업대출이 증가세를 보였다. 특히 중소기업대출의 경우 1월 증가액 기준으로 역대 가장 큰 폭으로 늘었다.

회사채는 투자기관이 연초 자금운용을 재개하면서 순발행 규모가 직전달(3000억원) 대비 확대된 2조2000억원이었다. 기업어음(CP) 역시 같은기간 순발행 규모가 2000억원에서 2조3000억원으로 늘었다.

