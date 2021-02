홍남기 "원유 수급 차질 시 정부비축유 1억배럴 방출"

비철·희소금속도 시장수급 상황 모니터링…비축물자 재고 탄력 방출

[아시아경제 장세희 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 10일 "민간 원유재고 감소 등으로 국내 원유 수급에 차질이 생기면 정부비축유 1억배럴을 방출하겠다"고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 정부서울청사에서 열린 비상경제 중앙대책본부 회의에 참석해 "최근 수입의존도가 높고 체감물가와 밀접한 연관이 있는 원유·곡물·비철금속 등 원자재 가격이 상승함에 따라 국내에서도 석유류, 곡물 등 일부 품목에서 불안요인이 포착되고 있다"며 이같이 말했다.

먼저 민간 원유재고 감소 등으로 국내 원유 수급차질 발생시 정부비축유(약 1억배럴) 방출을 추진한다. 비철·희소금속의 경우 시장수급 상황을 고려해 필요시 조달청(27만톤)·광물공사(7만8000톤)의 비축물자 재고량을 탄력적으로 방출할 계획이다. 아울러 어려운 비축물자 이용업체들에 대해 외상방출 이자 감경수준 확대 등을 통해 유동성을 지원한다.

수입 다변화도 지원할 계획이다. 자급도가 낮은 밀·콩 등 수입 곡물의 안정적 확보를 위해 1월부터 해외곡물사업 진출기업 대상 융자금리 인하(2.0→1.5%) 등 금융 지원을 확대할 예정이다. 중동 원유에 편중된 국내 원유수입망 다변화를 위해 원유도입선 다변화 부담금 환급은 올해 말 일몰 예정인데 연장을 검토할 계획이다.

정부는 가격모니터링도 강화할 예정이다. 원유·곡물·비철금속 등 원자재별 민관합동협의체 개최를 분기별에서 수시로 확대해 가격모니터링 및 기관 간 정보 공유를 강화한다.

세종 = 장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr