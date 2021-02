[아시아경제 황준호 기자] 핀테크 서비스 업체인 핑거 핑거 163730 | 코스닥 증권정보 현재가 31,550 전일대비 4,900 등락률 +18.39% 거래량 6,512,194 전일가 26,650 2021.02.10 10:49 장중(20분지연) 관련기사 핑거, 검색 상위 랭킹... 주가 2.58%[특징주] 핑거, 상장 첫날 급등… 공모가 대비 154%↑ close 가 10일 오전 10시23분 현재 5500원 오른 3만2150원을 기록하고 있다. 전일 종가 대비 20.5%오른 수준이다.

이 업체는 은행, 카드사, 생명보험사, 손해보험사, 증권사, 운용사 등 금융기관의 비대면 채널인 인터넷 또는 모바일 기반의 뱅킹시스템과 컨텐츠(상품, 서비스 등) 등을 개발하는 사업을 한다.

주요 매출은 플랫폼(풀뱅킹, 금융포탈, 오픈뱅킹, 글로벌뱅킹 등), 솔루션(BIG, Orchestra, 보이스피싱방지, F-Chain 등), 수수료(CMS, 빅데이터 중개, 해외송금 등), 기타(컨설팅 외) 등으로 구분되며, 대부분 플랫폼에서 발생한다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr