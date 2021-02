코스피, 개인 나홀로 순매수속 소폭 상승 출발

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 개인투자자의 순매수세에 힘입어 장초반 상승 출발했다.

10일 오전 9시 13분 기준 코스피는 전 거래일보다 0.08%(2.49포인트) 상승한 3087.16를 가리키고 있다. 이날 지수는 전일 대비 3.46포인트(0.11%) 오른 3088.13으로 개장했다.

투자자별 수급을 보면 개인투자자가 나홀로 936억원 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 210억원, 704억원 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,300 전일대비 400 등락률 -0.48% 거래량 3,596,882 전일가 82,700 2021.02.10 09:39 장중(20분지연) 관련기사 애플, 작년에도 세계 반도체 구매 1위…삼성전자는 2위코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합)[초동시각] 주린이의 퇴로를 열어라 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 125,000 전일대비 500 등락률 -0.40% 거래량 731,728 전일가 125,500 2021.02.10 09:39 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.4%코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합)설연휴 앞둔 차익실현에 '혼조세'…코스피 3100선 공방 close 가 장초반 약세다. 삼성전자는 전거래일 대비 0.36% 내린 8만2400원, SK하이닉스는 0.40% 하락한 12만5000원을 가리켰다. 반도체주를 제외하면 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 970,000 전일대비 3,000 등락률 -0.31% 거래량 72,768 전일가 973,000 2021.02.10 09:39 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합)설연휴 앞둔 차익실현에 '혼조세'…코스피 3100선 공방기관·외국인 순매수세…코스피, 하루만에 또 반등 close (0.62%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 363,000 전일대비 4,500 등락률 +1.26% 거래량 189,429 전일가 358,500 2021.02.10 09:39 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합)외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속 close (1.67%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 775,000 전일대비 3,000 등락률 +0.39% 거래량 32,088 전일가 772,000 2021.02.10 09:39 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합)“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르' close (0.39%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 802,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 7,333 전일가 802,000 2021.02.10 09:39 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합)외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'외국인·기관 막판 매수전환… 코스피 3120 상승마감 close (0.12%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 237,500 전일대비 1,000 등락률 +0.42% 거래량 160,539 전일가 236,500 2021.02.10 09:39 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합)[초동시각] 주린이의 퇴로를 열어라설연휴 앞둔 차익실현에 '혼조세'…코스피 3100선 공방 close (0.85%) 등 대부분의 시총 상위주들이 장중 오름세로 거래되고 있다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일보다 0.12%(1.12포인트) 내린 956.73을 가리키고 있다. 이날 지수는 0.60포인트(0.06%) 상승한 958.45로 시작했다가 장초반 하락 전환했다.

투자자동향을 보면 개인투자자는 534억원 순매수한 반면 외국인과 기관투자자는 각각 315억원, 161억원어치 주식을 순매도했다.

시가총액 상위종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 142,500 전일대비 200 등락률 +0.14% 거래량 163,573 전일가 142,300 2021.02.10 09:39 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합)설연휴 앞둔 차익실현에 '혼조세'…코스피 3100선 공방씨젠 '매출 부풀리기' 여파…바이오주 '동반 약세' close (0.21%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 355,600 전일대비 12,100 등락률 -3.29% 거래량 24,211 전일가 367,700 2021.02.10 09:39 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속외국인 매수에 잘나가는 게임주 close (2.37%) 등은 상승한 반면 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 175,000 전일대비 100 등락률 -0.06% 거래량 62,185 전일가 175,100 2021.02.10 09:39 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합)설연휴 앞둔 차익실현에 '혼조세'…코스피 3100선 공방씨젠 '매출 부풀리기' 여파…바이오주 '동반 약세' close (-0.74%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 142,300 전일대비 900 등락률 -0.63% 거래량 13,363 전일가 143,200 2021.02.10 09:39 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합)설연휴 앞둔 차익실현에 '혼조세'…코스피 3100선 공방외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르' close (-0.42%) 등은 하락했다.

이날 국내 증시는 옵션 만기일을 맞아 변동성이 클 것으로 예상된다. 서상영 키움증권 연구원은 "옵션 만기일의 영향으로 외국인 선물 동향에 따라 시장 변화폭이 확대될 수 있어 관련 수급에 주목할 필요가 있다"며 "국내 증시는 외국인 수급에 따라 변화를 보이겠다"고 설명했다.

