"아시아인들 쉬운 표적" 미국 내 아시아계 대상 인종차별 범죄 급증

[아시아경제 김소영 인턴기자] 최근 미국에서 아시아계 노인을 대상으로 한 인종 혐오 범죄가 빈번하게 발생해 긴장감이 감돌고 있다. 코로나19가 중국 우한에서 시작하면서 발생한 인종차별이 더욱 심화하는 것 아니냐는 우려가 따른다.

지난 8일(현지 시각) CNN 보도에 따르면 지난달 28일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에서 84세 태국계 남성이 아침 산책 도중 19세 청년의 공격을 받은 뒤 숨졌다. 용의자는 살인과 노인 학대 혐의로 구속됐다.

그리고 얼마 지나지 않아 사흘 후에는 오클랜드 차이나타운의 28세 남성이 90세 넘은 남성 등 3명을 밀쳐 넘어뜨려 부상을 입혔다. 이 남성은 폭행 혐의로 기소돼 정신감정을 받고 있는 것으로 알려졌다.

이와 같은 아시아계 노인을 표적으로 한 살인 및 폭행사건이 연일 발생하자 샌프란시스코 앨러미다 카운티 검찰은 특별 대응팀을 가동한다고 발표했다.

낸시 오맬리 검사는 "아시아계, 특히 중국계를 대상으로 하는 범죄가 급격히 늘어나고 있다"고 했다. 위 두 사건은 직접적인 연관성이 없고 사건의 가해자가 범죄를 저지른 동기도 명확하지 않지만 '아시아계를 대상으로 하는 혐오 범죄가 아니냐'는 우려가 끊이지 않고 있다.

지난해 6월 여론조사기관인 퓨리서치가 실시한 조사에 따르면 팬데믹(대유행) 기간에 아시아계의 3분의 1 가량이 인종차별적 발언에 노출됐고, 26%는 육체적 공격을 우려하는 것으로 나타났다.

아시아계 대상의 공격이 계속되자 유명 배우인 중국계 대니얼 우와 한국계 대니얼 김은 오클랜드 차이나타운 사건 용의자 제보에 2만5000달러의 현상금을 내걸기도 했다. 다니엘 우는 "우리 지역 사회에 (범죄의 질이) 낮은 수준의 범죄가 일어나고 있다. 아시아인들은 쉬운 표적이 된다"며 "코로나19의 원인으로 아시아를 지목했기 때문"이라고 주장했다.

존 C.양 아시아계 미국인 권리 보호단체 회장 역시 "지난해 아시아계를 대상으로 하는 범죄가 급격히 늘어났는데, 이중 다수가 코로나19와 연관된 레토릭(수사)에서 비롯됐다"고 말했다.

이러한 인종 혐오 범죄가 도널드 트럼프 전 대통령으로부터 시작됐다는 분석도 있다. 앞서 트럼프 전 대통령은 코로나19를 '차이나 바이러스'로 지칭한 바 있다. 이에 세계보건기구(WHO)는 특정 지명은 해당 지역의 사람들에 대한 편견을 낳을 수 있다며 '코로나19(COVID-19)'를 공식 용어로 채택했다.

