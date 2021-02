에싸, 설맞이 특별 프로모션 '에싸 스테이' 진행

[아시아경제 김종화 기자]프리미엄 패브릭 소파 브랜드 에싸(ESSA)가 '2021년 설맞이 특별 프로모션'을 진행한다.

설 연휴에도 에싸와 함께하는 '에싸 스테이' 프로모션은 11~15일까지 단 5일 동안 에싸 자사몰에서 진행된다. 이번 프로모션은 총 3가지 혜택으로 다양한 패브릭 소파 제품을 할인된 가격으로 구매할 수 있는 기회다.

첫 번째는 메리골드, 엠마, 넬, 메이브 시리즈를 기본 5% 할인에 더해 5% 더블 쿠폰까지 제공하는 혜택이다. 등방석에 구스가 내장되어 오랜 시간 동안 편안한 쿠션감을 유지해 주는 메리골드 시리즈부터 편안한 착석감을 위해 헤드레스트 제품을 호환할 수 있는 메이브 시리즈까지 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

두 번째는 신제품 아미르와 레이나 소파를 10% 할인된 가격으로 구매할 수 있는 혜택이다. 연휴를 맞이해 새롭게 선보이는 두 가지 제품을 특별 할인 가격으로 만나볼 수 있다.

세 번째로는 카시미라 반값 업그레이드 프로모션을 진행한다. 러스티카 원단에서 카시미라로 업그레이드하는 경우, 기존 70만 원 비용에서 35만 원으로 반값 혜택을 받아볼 수 있다. 카시미라 반값 업그레이드는 델피노 4인 러스티카, 벨루가 4인 러스티카, 파비오 4인 기능성 러스티카, 블레어 4인 카우치형 러스티카 제품에서 가능하다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr