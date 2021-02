11~14일 설 연휴, 1만3372개 공공주차장 무료개방

공유누리에서 지도기반 공공주차장 검색·예약·길안내 서비스

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 설 연휴 기간 무료로 개방되는 전국의 공공주차장 정보를 공유누리와 공공데이터포털을 통해 제공한다고 10일 밝혔다.

이번 설 연휴 기간에 공유누리와 공공데이터포털을 통해 무료로 개방되는 전국의 공공주차장은 1만3372개다.

설 연휴 기간에 무료주차장 이용을 원하는 국민은 PC나 모바일 기기로 공유누리에 접속해 지역을 선택하면 공유지도에서 무료주차장 위치안내는 물론 해당 주차장까지 길 안내 서비스도 받을 수 있다. 공유누리는 메인화면에 ‘설 연휴 무료 개방 주차장 안내’ 배너를 게시해 무료주차장을 이용하는 국민의 접근성을 높였다.

또한 국민들이 무료개방 공공주차장 정보를 다양하게 활용할 수 있도록 ‘공공데이터포털’을 통해 파일데이터 형태로도 제공할 예정이다.

행안부는 이용자 편의기능을 강화하기 위해 공유누리를 개편, 5일부터 모바일 앱, 위치기반 공공개방자원 정보제공, 맞춤형 서비스 등을 제공하고 있다.

한창섭 행정안전부 정부혁신조직실장은 “코로나19로 인해 국민 모두가 어려운 상황이지만 연휴기간 동안 전통시장 등 필요한 장소로 이동 하는 국민에게 ‘설 연휴 무료 개방 주차장 안내’ 서비스가 조금이나마 도움이 되길 희망한다”면서 “주차장 이용 시 코로나19 확산 방지를 위한 방역수칙도 꼭 지켜주시기 바란다”고 당부했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr