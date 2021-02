설 연휴 '부주의 화재' 주의, 주택화재 비율 30%

"음식 조리 중에는 자리 비우지 않고 화기 주변 정리 정돈해야"

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 설 연휴에 음식 조리 중 부주의 등으로 발생할 수 있는 화재에 대한 각별한 주의를 당부했다.

10일 행안부는 2016년부터 2020년까지 최근 5년 동안 설 연휴에 발생한 화재는 2132건이며 사망 18명, 부상 80명의 인명피해가 발생했다면서 이 같이 강조했다. 설 연휴 전체화재 중 주택화재가 차지하는 비율은 30.0%로 최근 5년 평소 전체 화재 대비 주택화재 비율 27.3%보다 다소 높았다.

최근 5년 설 명절 화재 추이를 살펴보면 발생 건수는 점차 줄어들고 있지만 인명피해는 줄지 않고 있다. 또한 설 명절에는 하루평균 43건의 주택화재가 발생하는데 이는 최근 5년 전체 주택화재 일평균 31건보다 38.7%(12건) 더 많은 수치다.

주택화재는 대부분 부주의(58.1%, 총 639건 중 371건)로 발생했다. 부주의 화재는 주로 음식 조리 중에 발생한 화재가 26.4%(총 371건 중 98건)로 가장 많았고, 화원(불씨)방치가 25.9%(96건), 담배꽁초로 인한 화재도 20.2%(75건) 차지했다.

시간대별로는 설 전날에는 음식 장만이 한창인 오후 3시에서 5시 사이, 설날과 다음날은 점심시간 전후인 오전 11시부터 오후 3시 사이에 가장 많이 발생했다.

이에 행안부는 주방에서 요리를 시작하기 전에는 주변 정리 정돈에 유의하고, 제품 포장지 등의 가연성 물질을 가스레인지 가까이 두지 않도록 한다고 강조했다.

김종한 행정안전부 예방안전정책관은 “올해 설명절은 일가친척들과 모이기보다는 각자의 집에서 보낼 것으로 예상됨에 따라 오히려 화재 위험은 예전보다 높을 수 있다”며 “화기 주변 정리 정돈에 유의하고, 특히 조리 중에는 절대 자리를 비우지 않는 등 화재 안전에 주의하여 안전한 설 명절 되시길 바란다”고 말했다.

