中시진핑 "중·동유럽과 백신협력…세르비아, 시노팜 백신 접종시작"

[아시아경제 김은별 기자] 시진핑 중국 국가주석이 중·동유럽 국가들과 코로나19 백신 문제에 대해 협력하고 교역량을 늘리겠다는 뜻을 밝혔다.

9일 신화통신, 글로벌타임스 등에 따르면 시 주석은 이날 오후 베이징에서 중국과 중·동유럽(CEEC) 17개 국가와의 경제협력 추진 기구인 '17+1' 정상회의(화상회의)에서 "중국은 CEEC 회원국과 백신 협력을 할 준비가 돼 있다"고 말했다.

그는 세르비아가 유럽 대륙에서 처음으로 중국 제약사 시노팜 코로나19 백신 접종을 시작했다고 강조하고, 헝가리와도 협력을 진행 중이라고 밝혔다. 그는 "중국은 다른 CEEC 국가들과도 협력을 적극적으로 검토할 것"이라며 "백신을 전 세계 공공재로 추진하며 백신의 공평한 분배와 사용에 기여하겠다"고 말했다.

중국과 CEEC 협력의 성과를 높이 평가하며 교역량 확대와 경제·교육·스포츠 분야 협력도 약속했다. 시 주석은 "중국과 CEEC 국가 간 교역이 9년 전보다 거의 85% 증가했고, 관광객 방문 수도 4배가량 늘었다"며 "중국은 향후 5년 안에 CEEC 국가로부터 1700억달러 이상의 물품을 수입할 계획"이라고 밝혔다.

이외에 2022년 베이징 동계 올림픽을 계기로 스포츠 분야 협력 강화, 교육정책 컨소시엄 개최, 상하이 푸단대의 헝가리 대학 설립 지원 등도 제시했다.

2012년 출범한 이 정상회의에는 에스토니아, 라트비아, 리투아니아, 폴란드, 체코, 슬로바키아, 헝가리, 루마니아, 불가리아, 크로아티아, 슬로베니아, 그리스 등 유럽연합(EU) 회원국 12개국이 참여하고 있다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr