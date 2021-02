WHO "中우한서 코로나19 기원 못 찾아…냉동운송 전파 가능성도"

[아시아경제 김은별 기자] 세계보건기구(WHO) 전문가들이 최초 발병지인 중국 우한에서 현지 조사를 벌였지만, 코로나19의 기원을 정확히 밝혀내진 못했다.

WHO의 코로나19 기원 조사팀을 이끄는 피터 벤 엠바렉은 9일 우한에서 열린 기자회견에서 조사를 통해 코로나19에 대한 새로운 정보를 얻었지만, 획기적으로 코로나19에 대한 이해를 바꾸진 못했다고 밝혔다. WHO는 이전에도 우한 현지조사에서 바이러스 기원을 밝히긴 어렵다고 언급한 바 있다. 조사팀은 완전히 코로나19 기원을 파악하려면 몇 년이 걸릴수도 있다고 전했다.

엠바렉은 코로나19 바이러스가 실험실에서 사고로 유출됐을 가능성은 매우 낮아 관련 추가 조사는 필요하지 않고, 중간숙주 동물을 통해 인간에 전염됐을 가능성이 가장 높다고 말했다. 우한 바이러스연구소에서 코로나19가 퍼졌을 수 있다는 일각의 주장을 일축한 것이다.

냉동식품 운송을 통한 바이러스 전파 가능성도 있다고 말했다. 앞서 중국 전문가들은 코로나19가 수입산 냉동식품에서 비롯됐을 가능성도 있다며 미국 등 다른 나라에서도 기원 조사를 해야 한다고 주장했다.

이날 기자회견에 함께 참석한 중국 국가위생건강위원회 전문가 량완녠 칭화대학 교수는 "코로나19가 우한에서 발견되기 전에 다른 지역에서 먼저 전파됐을 가능성도 있다"며 "환자가 처음 보고된 2019년 12월 이전에 우한에서 코로나19 바이러스가 상당한 규모로 퍼지지는 않았다"고 말했다. 바이러스가 어느 동물에서 비롯됐는지 아직 밝히지 못했으며 연구가 충분치 않다고 설명했다.

