英옥스퍼드대, 10억 받고 석좌프로그램 이름에 '中텐센트' 병기

[아시아경제 김은별 기자] 영국 옥스퍼드대가 중국 최대 인터넷 기업 '텐센트'로부터 돈을 받은 뒤 유명 석좌 프로그램 명칭에 텐센트 이름을 넣어 논란이 일고 있다.

9일(현지시간) 더타임스에 따르면 텐센트는 옥스퍼드대에 70만 파운드(약 10억8000만원)를 기부했고, 옥스퍼드대는 유명 물리학 석좌 프로그램인 '와이크햄' 명칭을 '텐센트-와이크햄'으로 변경하기로 했다.

와이크햄은 1900년에 제정된 물리학 석좌 프로그램이다. 1379년 옥스퍼드대 내 뉴컬리지를 설립한 윌리엄 오브 와이크햄 주교 이름을 따서 만들어졌다. 더타임스는 "옥스퍼드대와 텐센트 간 거래는 영국 대학들과 중국 기업간 긴밀해진 관계를 보여주는 증거"라고 지적했다. 더타임스는 전날 영국 대학의 학자 200여 명이 중국 정부의 대량살상무기 제조를 의도치 않게 도운 혐의로 조사를 받고 있다고 보도하기도 했다.

영국의 고등교육 감독기관인 학생지원센터(OFS)는 영국 대학들과 중국 간의 연계를 단속하겠다고 밝혔다. OFS는 "학문적 아이디어의 자유로운 교환을 존중하지만, 우리는 최첨단 기술 및 비밀의 수호자로서 책임을 져야 한다"고 말했다.

텐센트는 모바일 메신저 '위챗'의 운영 기업으로, 지난달 시가 총액이 1조달러에 육박하기도 했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr