서울시-위머스트엠 등 3개사, 취약계층에 보건용 마스크 25만개 전달

10일 서울시청에서 기부전달식 진행…거리두기 준수 4인 참석



[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 마스크 제조·유통업체인 위머스트엠 등과 함께 10일 오전 서울시청에서 취약계층 마스크 기부전달식을 진행한다고 밝혔다.

행사에는 이해우 서울시 복지기획관, 이용준 위머스트엠 대표이사, 이호연 경기종합약품 대표이사, 김현훈 서울시사회복지협의회장 등이 참석한다.

위머스트엠과 경기종합약품, 에스테크엠은 마스크 유통업체와 제조업체로서 코로나19 극복을 위하여 도움이 필요한 곳곳에 마스크를 기부하고 있다. 세 업체는 지난 1월 교정본부, 한국농아협회 및 농아인협회 노인회, 초록우산 어린이재단 등에 마스크 41만여 개를 공동 기부하기도 했다.

이번 전달식을 통해 코로나19 취약계층이 생활하고 이용하는 서울시 관내 복지시설에 KF94 케이마스크 25만 개가 전달된다.

이용준 위머스트엠 대표이사는 “KF94 케이마스크 전문 제조업체인 경기종합약품, 에스테크엠과 함께 협력해 어려운 이웃에게 마스크를 전달하게 되어 기쁘다”며 “이번 나눔이 코로나19 위기 극복에 조금이나마 도움이 되었으면 한다”고 말했다.

이해우 서울시 복지기획관은 “다수의 취약계층이 이용하는 복지시설의 방역을 책임질 마스크를 전달할 수 있게 돼 기쁘다”며 “서울시는 코로나19로 어려운 상황에서도 지속되는 기업들의 따뜻한 나눔에 힘입어 앞으로도 서울시민 복지 증진에 힘쓰겠다”고 말했다.

