서울시, 가로구역별 건축물 높이 기준 가이드북 배포

[아시아경제 임온유 기자] 서울시가 '가로구역별 건축물 높이 기준 가이드북'을 만들어 배포했다고 9일 밝혔다.

그동안 시민들과 건축인허가 관련 공무원은 가로구역(도로로 둘러싸인 구역)별로 지정된 건축물 높이 기준이 지역과 위치에 따라 다양해 확인하는 데 어려움이 있었다.

가이드북은 총 30쪽 분량으로 3가지 단원으로 구성해 원하는 정보를 쉽게 찾아볼 수 있도록 만들었다.

'가로구역별 높이 기준 개요'에서는 높이 기준의 정의와 목적, 지정대상과 절차 등을 담았다. '해설' 단원에서는 기준 개정 취지와 기준 적용 내용을, '현황'에서는 서울시 높이제한구역 지정·운영 현황, 높이 지정·산정구역 등을 소개한다.

서울시는 가이드북 300부를 서울시와 자치구 건축 인허가 부서에 배포할 계획이다. 서울시 전차책 홈페이지와 서울시 주택포털에서도 무료로 열람이 가능하다.

한편 서울시는 가로구역별로 건축물의 높이 기준을 지정해 운영하고 있다. 지역적 특성을 반영해 바람직한 도시 경관을 조성하고, 시민의 거주 환경을 보호하기 위해 건축조례에 근거해 기준을 정한다. 가로구역 전체 면적은 약 63.6㎢로 여의도 면적의 180배에 달한다.

