산청군, 농림 축산식품 사업 신청 접수

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 2022년도에 지원할 8개 분야의 농림 축산식품 사업을 3월5일까지 신청받는다고 9일 밝혔다.

신청 분야는 생산기반, 농촌공동체, 식량 분야 , 원예작물·유통, 축산분야, 식품·친환경농업, 농생명 산업, 임업 분야 등 총 8개 분야 130개 사업이다.

신청 대상은 농업인·임업민 및 농업법인, 생산자 단체, 농림 축산식품 산업 관련 종사자 등이다. 신청 분야별 지원 자격과 요건을 확인 후 읍면 사무소로 신청서를 제출하면 된다.

세부 사업별 지원조건과 내용은 농림축산식품부 홈페이지 또는 농림 사업 정보시스템을 통해 확인 가능하며 기타 문의 사항이나 신청요령은 산청군농업기술센터 및 읍면 사무소로 하면 된다.

군 관계자는 “농업 경쟁력 강화와 군민 소득증대를 위해 2022년 농림 축산식품 사업 예산확보에 최선을 다할 것”이라며 “농업인 여러분의 적극적인 관심과 많은 참여를 바란다”고 말했다.

