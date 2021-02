삼성전자, 미국 주방·욕실 전시회서 '소비자 맞춤형' 가전 소개

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,600 전일대비 600 등락률 +0.72% 거래량 10,573,183 전일가 83,000 2021.02.09 12:04 장중(20분지연) 관련기사 반도체 슈퍼사이클 노 젓는 TSMC…선장없는 삼성전자제가 말씀드렸죠? “삼성전자”에 대량공급합니다! 딱! 말씀드립니다!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 는 오는 12일(현지시간)까지 온라인으로 열리는 북미 최대 주방·욕실 전시회 'KBIS 2021'에 참가해 맞춤형 가전 '비스포크' 냉장고와 '그랑데 AI' 세탁기·건조기 등 혁신 제품들을 선보인다고 9일 밝혔다.

국내 시장에서 높은 인기를 기록한 비스포크 냉장고는 정수기 기능을 선호하는 미국 소비자들을 위해 '4도어 플렉스' 타입으로, '샴페인 스틸'과 '매트 블랙 스틸' 등 미국 현지 시장에 특화된 타입과 도어 패널 색상을 적용했다.

인공지능(AI) 기능이 탑재돼 사용자의 습관과 환경에 맞게 최적의 세탁과 건조 경험을 제공하는 '스마트 다이얼 세탁기·건조기'도 소개한다.

이 밖에 의류 청정기 '에어드레서', 인공지능 로봇청소기 '제트봇 AI' 등 혁신 가전은 물론 데이코의 럭셔리 빌트인 가전과 와인 디스펜서, 전자레인지와 컨벡션 기능이 결합돼 빠른 조리가 가능한 '월 오븐', LED 라이팅 후드 등 주방 솔루션도 선보인다.

최순 삼성전자 생활가전사업부 상무는 "삼성전자는 미국 가전시장에서 2016년부터 5년째 시장점유율 1위로서 업계를 선도하고 있다"면서 "올해는 미국에도 비스포크 같은 소비자 맞춤형 가전제품을 소개해 글로벌 시장에서도 국내 성공 사례를 이어갈 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr