카카오, 연매출 4조원 시대 활짝…ESG 경영 박차 (종합)

연매출 4조1567억원, 영업익 4560억원

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오가 연간 매출 4조원 시대를 열었다. 카카오톡과 콘텐츠, 모빌리티 및 간편결제 등 주요 사업 부문의 높은 성장이 역대 최대 실적을 견인했다.

카카오는 지난해 연결 기준 매출이 전년 대비 35% 늘어난 4조1567억원을 기록했다고 9일 밝혔다. 영업이익은 4560억원으로 전년 대비 121% 증가했다.

작년 4분기 연결 매출은 전분기 대비 12%, 전년 동기 대비 46% 증가한 1조2351억원이며, 영업이익은 전분기 대비 25%, 전년 동기 대비 88% 성장한 1498억원을 기록했다.

카카오의 2020년 4분기 플랫폼 부문 매출은 전분기 대비 19% 증가, 전년 동기 대비 48% 증가한 6570억원으로 집계됐다. 톡비즈 매출은 전년 동기 대비 63% 증가한 3603억원이다. 포털비즈 매출은 코로나19 영향으로 검색 광고 매출이 감소해 전년 동기 대비 9% 줄어든 1227억 원을 기록했다.

배재현 카카오 수석부사장은 이날 컨퍼런스콜에서 "지난해 카카오 커머스 거래액이 총 64% 성장했는데, 선물하기와 톡스토어가 가장 높은 성장을 이뤄냈다"고 설명했다. 그는 "고무적인 성과를 낼 수 있었던 건 상품 라인업 강화와 톡스토어 시장 안착, 차별화된 커머스로 이용자 저번 확대에 기인하고 있다"며 "플랫폼별 MAU(월간활성이용자)를 보면 선물하기가 2100만명을 기록했고, 최근 가파르게 성장하는 톡스토어는 전년 동기 대비 72% 성장했다"고 했다.

신사업 부문 매출은 카카오모빌리티 택시 플랫폼 사업의 매출 확대 및 카카오페이의 결제 거래액과 금융 서비스 확대로 전년 동기 대비 97% 증가한 1740억원이다.

여민수 카카오 공동대표는 "모빌리티 누적 가입자가 2800만명"이라며 "카카오T 블루는 연말 기준 1만6000대까지 늘어났다"고 설명했다.

콘텐츠 부문 매출은 전년 동기 대비 43% 증가한 5781억원을 기록했다. 유료 콘텐츠 매출은 카카오재팬의 K-IFRS 적용에 따른 기저효과로 전년 동기 대비 233% 성장한 1636억원을 기록했다.

게임 콘텐츠 매출은 전년 동기 대비 33% 성장한 1408억원을 달성했다. 뮤직 콘텐츠 매출은 전분기와 유사한 수준인 1551억원을 기록했다. IP 비즈니스 기타 매출은 카카오M의 드라마, 오리지널 콘텐츠 등의 영상 콘텐츠 매출 증가와 음반 유통 호조로 전년 동기 대비 25% 증가한 1186억원이다.

2020년 연간 영업비용은 전년 대비 29% 증가한 3조7007억원이다. 4분기 연결 영업 비용은 전분기 대비 11%, 전년 동기 대비 41% 늘어난 1조852억원이다. 연결 종속회사 편입과 신규 개발인력 채용으로 인한 인건비 증가, 마케팅 비용 증가 등이 영향을 미쳤다.

역대 최대 실적을 받아든 카카오는 올해부터 본격적인 ESG 경영 강화에 나선다. 여 대표는 "카카오의 ESG를 '더 나은 세상을 만들기 위한 카카오의 약속과 책임'이라고 정의하고, 네 가지 중점 영역을 선정했다"고 말했다.

카카오가 밝힌 ESG 경영은 ▲카카오 방식으로 사회 문제 해결 ▲IT 생태계를 공유하는 사람들과 함께 성장 ▲디지털 사회에서 책임을 다하는 기업 ▲지속 가능한 지구 환경 조성 등이다. ESG 경영 구체화를 위해 내부적으로 12대 실천 분야에서 80개 과제를 진행한다.

