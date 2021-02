대만 TSMC, 日과 손잡는다…日에 개발 거점 설립

[아시아경제 권재희 기자] 세계 최대 반도체 파운드리업체 TSMC가 일본에 처음으로 개발 거점을 설립하는 방안을 두고 최종 조율 중이라고 9일 니혼게이자이신문이 보도했다.

보도에 따르면 TSMC는 약 200억엔(약 2100억원)을 투자해 일본내 최초로 개발 거점을 설립한다는 구상이다. 후보지로는 이바라키현 쓰쿠바시에 설립될 가능성이 높다.

니혼게이자이는 TSMC가 빠른 시일 내에 이사회를 열어 이르면 이주 내에 발표할 것이라고 전했다.

일본 경제산업성도 보조금을 지원할 것으로 예상된다. 반도체를 핵심 전략 분야로 보고있는 일본 정부에서는 TSMC가 일본기업과 제휴 및 합작할 경우 보조금을 통해 지원한다는 구상이다.

이번에 TSMC가 일본에 세우는 거점에서는 반도체의 '후공정'이라고 불리는 패키지 작업과 관련된 개발 기술을 주로 다룬다. 생산라인 설치도 검토 중인 것으로 알려졌다. 반도체 제조에서 가장 고도의 기술을 필요로 하는 '전공정'은 아니지만 최근들어 후속 공정도 중요시 되고 있어 이러한 기술력을 획득하기 위해 세계 반도체 각사가 격전을 벌이고 있는 상황이다.

니혼게이자이는 "TSMC가 첨단 반도체 개발을 서두르기 위해서는 세계 유수 장치 업체와 소재업체가 모이는 일본을 빠뜨릴 수 없다고 판단한 것 같다"며 "향후 중국의 부상을 경계하고 현재의 세계 최대 파운드리업체의 우위를 유지하기 위한 전략으로 보인다"고 분석했다.

