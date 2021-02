롯데면세점, 무착륙관광비행 면세 쇼핑…국내 4개 항공사 제휴

에어부산과 단독 제휴로 즉시사용 적립금 최대 887달러 제공

무착륙관광비행 탑승객 대상 롯데면세점 1월 매출 전월 대비 70% 성장



[아시아경제 김유리 기자] 롯데면세점은 증가하는 무착륙관광비행 수요에 맞춰 에어부산, 티웨이, 제주항공, 에어서울 등 국내 항공사와 제휴, 다양한 면세 쇼핑 혜택을 마련했다고 9일 밝혔다.

무착륙관광비행은 착륙지 없이 외국 영공을 통과해 다시 출국 공항으로 돌아오는 항공여행 상품으로 지난해 12월부터 국토교통부가 국제선 관광비행 허가를 낸 이후 국내 항공사들이 뛰어들고 있는 여행 상품이다. 이번달 승인된 무착륙관광비행 운항 편수는 총 23편으로 지난 12월 11편, 1월 17편보다 확대됐다. 설 연휴로 2월 무착륙관광비행 탑승객 수도 늘어날 것으로 업계는 예상하고 있다.

롯데면세점과 제휴된 무착륙관광비행 이용 고객들은 롯데면세점 시내점에서 구매금액에 따라 LDF PAY 최대 60만원을 받을 수 있다. 투미, 캠퍼, 훌라 등 인기 패션잡화 브랜드와 뷰티 상품을 최대 60% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

롯데면세점은 설 연휴인 2월13일을 비롯해 2월 무착륙관광비행 총 6편을 운항하는 에어부산과 단독으로 제휴를 맺었다. 에어부산 무착륙관광비행 탑승객이 롯데인터넷면세점을 이용할 경우 즉시 사용 가능한 적립금인 '스페셜드림 5종' 112달러, '더드림 5종' 425달러를 포함 최대 887달러 혜택을 제공하고 있다. 로레알 스킨케어 제품 또는 아틀리에 코롱 향수로 구성된 '롯데뷰티키트'를 증정한다.

무착륙관광비행 탑승객들의 면세품 구매액은 코로나19 상황 이전 내국인 객단가의 2.5배 수준으로 높게 나타났다. 국내 면세업계가 중국 따이궁 매출에 의존할 수밖에 없는 현재 상황에서 내수통관 면세품 판매와 함께 무착륙관광비행은 내국인 대상으로 매출을 낼 수 있는 중요한 채널이다. 롯데면세점은 무착륙관광비행 탑승객 대상 올 1월 매출이 전월 대비 약 70% 신장했다고 밝혔다.

이정민 롯데면세점 플랫폼사업부문장은 "코로나19 여파가 지속되고 있는 상황에서 무착륙관광비행 이용객들의 주요 목적 중 하나는 면세품 쇼핑"이라며 "무착륙관광비행과 연계한 내국인 면세품 시장에서 롯데면세점 점유율이 꾸준히 증가하고 있는 만큼 앞으로도 고객들의 성원에 보답할 수 있는 다양한 혜택을 마련하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr