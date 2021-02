[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 35,950 전일대비 1,200 등락률 +3.45% 거래량 630,199 전일가 34,750 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"GS리테일, 4Q 영업익 288억원…전년比 42%↓"GS리테일·GS샵, 설 행사 진행…'황금소 코인' 득템 기회GS프레시몰, 코로나 특수에 매출 72%↑…신년 행사 진행 close 은 8일 연결 기준 작년 한 해 영업이익이 2526억 원으로 전년보다 5.7% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.

매출은 8조8623억 원으로 전년 대비 1.6% 감소했다. 순이익은 1545억 원으로 7.6% 늘었다.

지난해 4분기 영업이익은 257억 원으로 전년 동기보다 48.5% 줄었다. 매출과 순이익은 각각 2조1609억 원과 54억 원이었다.

4분기 영업이익은 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 352억 원을 27.1% 하회했다.

