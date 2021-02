목포대, 중국 춘절 맞이 ‘라이브 방송’ 인기

전라남도 내 30여 상품들 소개 ‘큰 호응’

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포대학교(총장 박민서) 글로벌셀링센터(센터장 이석인)는 지난 5일 전라남도의 지원으로 중국 최대 명절인 춘절 맞이 위챗 라이브 방송을 했다고 8일 밝혔다.

이번 라이브 방송은 글로벌셀링센터의 중국 공식 MCN 파트너인 제남성인화전자상거래유한공사의 크리에이터들이 위챗 쇼트 클립을 통해 90분간 방송했다.

하연, 네이처메딕스, 듀얼라이프 등의 미용·화장품과 망고컴, 푸디스트, 맑고밝고따뜻한협동조합, 수미지인, 에덴식품영농조합법인, 에프엔디, 호성농업법인 등의 식품 등 30여 도내 상품들이 소개돼 큰 관심을 받았다.

라이브 방송을 기획한 이석인 센터장은 “지난해에 이어 올해도 중화권 온·오프라인 통합수출지원사업을 통해 우리 지역 우수 상품들이 중국을 비롯한 대만, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아 등 중화권 시장에 홍보되고 수출될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

