[아시아경제 김효진 기자] BNK신용정보는 서울 서초구 BNK디지털타워 12층에 서울영업부를 신설했다고 8일 밝혔다.

BNK신용정보는 서울을 중심으로 한 수도권 지역 영업권 확대와 이를 통한 채권관리 효율성 강화를 위해 이번 점포 신설을 추진했다.

BNK신용정보는 서울영업부를 통해 수도권 고객을 위한 전문 컨설팅과 각종 신용조사, 채권추심 관리 등의 다양한 서비스를 제공하는 한편, 부산은행과 경남은행 등 그룹 계열사와의 지속적인 시너지 확대로 수익 포트폴리오 다양화도 함께 추진할 계획이다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr