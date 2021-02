카카오게임즈 지난해 매출 4955억원…역대 최대 실적(상보)

[아시아경제 부애리 기자] 카카오게임즈가 신작들의 흥행에 힘입어 지난해 창사 이래 최대 실적을 달성했다.

카카오게임즈는 8일 지난해 연매출 4955억원, 영업이익 666억원을 올렸다고 밝혔다. 매출은 전년 대비 27% 증가했고, 영업이익은 전년 대비 90% 늘었다. 연매출과 영업이익 모두 사상 최대치다.

지난해 4분기의 경우 매출은 1420억원, 영업이익은 166억원으로 이는 전년대비 각각 34%, 69% 증가했다.

카카오게임즈는 "연간 실적은 라이브 게임의 안정적인 매출에 신작 성과가 더해져 PC온라인, 모바일 게임 모두 고르게 성장하며 창사 이래 최대 매출과 영업이익을 기록했다"고 밝혔다.

PC온라인 게임 부문에서는 지난해 12월 출시한 '엘리온'이 판매 성과 100억원을 달성하며 매출 성장을 견인해 약 1838억 원의 매출을 기록했다. 모바일 게임 부문은 지난해 7월 출시한 '가디언 테일즈'의 흥행에 힘입어 전년 대비 37% 성장한 2490억원을 기록했다.

골프사업을 하는 자회사 카카오 VX도 호실적을 견인했다. 카카오VX와 신사업 매출로 구성된 기타 매출도 골프 수요 확대에 힘입어 전년 대비 33% 증가한 628억원을 달성하면서 역대 최대 실적을 기록했다.

카카오게임즈는 올해 ‘엘리온’, ‘달빛조각사’ 등을 북미·유럽·일본·동남아시아 지역으로 확장하고, 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘오딘’을 비롯해 ‘가디스 오더’, ‘월드플리퍼’, ‘소울 아티팩트(가칭)’와 ‘테라파이어(가칭)’ 등을 출시해 성장을 이어간다는 계획이다.

이외에도 카카오게임즈는 인공지능(AI),위치기반(LBS),가상현실(VR) 등 첨단기술을 주요 사업에 접목해 스크린골프, 스마트 홈트레이닝 등 신규 사업 부문의 속도를 더한다는 예정이다. 또 유망 기업에 대한 전략적인 투자를 통해 새로운 성장 동력을 추가한다.

카카오게임즈 관계자는 "PC온라인과 모바일에 걸친 플랫폼과 탄탄한 퍼블리싱(배급) 역량을 비롯해 자체 개발력까지 갖추며 게입 사업의 밸류체인을 구축하고 각 영역들을 끊임없이 확장해 나가고 있다"고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr