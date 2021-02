롯데카드, 1억 백지카드 당첨자 발표…"15년 장기 회원"

서울 성북구에 거주하는 서모씨

400만대 1 경쟁률 뚫고 1억 백지카드 당첨

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 서울 종로구 본사에서 '롤라 경품대잔치' 1등 경품 당첨자 서모씨에게 1억 롤라 백지카드를 전달했다고 8일 밝혔다.

행운의 주인공 서모씨는 롯데카드를 15년 이상 이용해 온 장기 회원으로 "평소 롯데백화점에서 (혜택이 좋아) 롯데카드를 자주 사용하는 편인데 이런 행운까지 찾아와 매우 기쁘다"고 소감을 밝혔다. 그러면서 "1억 백지카드는 물품을 사서 기부하는 등 좋은 곳에 쓸 계획"이라고 덧붙였다.

롯데카드는 다이아몬드 2캐럿, 골드바 100돈, 명품TV, 명품가방, 현금 100만원 등 다른 경품도 각 당첨자에게 전달했다.

한편, 롤라 경품대잔치는 지난해 9월 17일부터 12월 31일까지 18개 롯데그룹사와 롯데카드가 진행한 고객 사은행사다. 참여 그룹사에서 롯데카드로 결제 시 주어지는 응모권 롤라볼을 통해 자동 응모되는 행사로, 롤라볼 개수가 많을수록 경품 당첨 확률이 높아진다. 올해로 세 번째를 맞이한 이번 행사는 코로나19 상황에서도 지난 행사 대비 참가 고객이 32.0% 증가하고 19개 참여사에서 모두 결제한 고객도 있었다. 응모권도 37.8% 더 많이 지급됐다.

