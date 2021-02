[아시아경제 황준호 기자] 아프리카TV 아프리카TV 067160 | 코스닥 증권정보 현재가 68,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 85,962 전일가 68,400 2021.02.08 09:25 장중(20분지연) 관련기사 '언택트의 힘'…아프리카TV 어닝 서프라이즈아프리카TV, 3분기 영업익 139억…전년비 29.2% 증가올해 IR 대상은 현대차·덕산네오룩스 close 는 지난해 연결기준 영업이익이 504억1353만원으로 전년대비 37.3% 증가했다고 8일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1965억6648만원으로 17.1% 늘었다. 당기순이익은 363억7480만원으로 6.5% 증가했다. 또한 아프리카TV는 이사회를 통해 주당 650원의 현금배당을 결정했다고 밝혔다. 배당기준일은 지난해 말이며 배당금 총액은 70억6788만원이다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr