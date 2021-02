옐런 美재무 "바이든 1.9조 부양안으로 내년 완전고용 가능"

[아시아경제 조유진 기자] 재닛 옐런 미국 재무장관은 조 바이든 대통령이 추진중인 1조9000억달러 규모의 코로나19 경기부양안이 통과되면 내년 완전고용으로 돌아설 수 있지만 그렇지 않으면 일자리와 경제가 더디게 반등할 것이라고 말했다.

옐런 장관은 7일(현지시간) CBS의 '페이스 더 네이션'에 출연해 일자리 정체가 위험 상황에 직면해 있다며 이 같이 언급했다. 그는 "저임금 소득자, 소수자 및 여성이 가장 큰 고통을 겪고 있으며 장기적인 침체로 인해 회복이 어려운 피해를 입을 수 있다"고 진단했다.

같은 날 CNN 방송에서도 "(바이든 대통령의 부양안 없다면) 2025년까지 일자리 회복이 어려울 것"이라고 말했다. 그러면서 "바이든 행정부의 부양책은 구체적으로 일자리 창출을 목표로 하는 것이 아니라 이로 인해 발생하는 지출이 근로자 수요를 창출 할 것”이라고 강조했다.

그는 바이든 대통령의 부양안이 인플레이션을 부추길 것이라는 래리 서머스 전 재무장관의 비판에 대해서도 정부가 이를 관리할 수 있다고 반박했다.

옐런 장관은 "나의 전임자가 이 법안의 인플레이션 가능성을 지적했다. 그것은 우리가 고려해야 할 위험"이라면서도 그가 인플레이션을 오랫동안 연구해왔고 만일 그런 위험이 현실화한다면 국가는 이에 대처할 수단을 가지고 있다고 말했다.

그러면서 "우리가 해결해야 할 경제적 도전과 엄청난 고통, 그것이 가장 큰 위험"이라고 덧붙였다.

옐런 장관은 또 공화당의 지지를 받지 못하는 구제법안에 바이든 대통령이 서명할 준비가 돼 있느냐는 질문에 명백한 답을 피하면서도 중산층 가정이 도움받을 자격이 있다며 현금지급 대상을 축소하는 데에 자신과 바이든 모두 반대한다고 했다.

그는 "1년에 6만 달러를 버는 초등학교 교사나 경찰관을 생각한다면, 또 등교하지 않는 아이들과 그들을 돌보기 위해 일을 그만둬야만 했을 수도 있는 이들, 그들의 많은 추가 부담과 마주한다면 그들이 지원받는 게 적절하다"고 주장했다.

바이든 대통령의 구제법안 규모에 대해 공화당은 부채 증가 등을 이유로 반대하고 있으며, 특히 연간소득 7만5000달러(약 8400만 원·부부 기준 15만달러) 이하인 국민에게 1인당 현금 1400달러를 추가 지급한다는 내용이 쟁점으로 부상했다.

옐런은 "현금 지급 대상자를 어떻게 할지 정확한 세부사항이 결정돼야 하지만, 어려움을 겪는 중산층 가족 역시 도움은 필요하다"고 거듭 강조했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr