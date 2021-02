히말라야 빙하 인도 댐 강타…150명 실종·사망 우려

[아시아경제 기하영 기자]인도 북부 히말라야산맥의 난다데비산(7817m)에서 빙하가 떨어지면서 댐을 강타해 마을을 덮쳤다. 급류가 쏟아져 내리면서 100~150명이 실종됐고, 재난당국은 실종된 이들이 모두 숨졌을 가능성이 높아보인다고 밝혔다.

7일 인디언익스프레스 등에 따르면 이날 오전 우타라칸드주의 리시강가댐에 난다데비산에서 떨어진 빙하가 쏟아져 내렸다. 빙하 때문에 댐이 파손되면서 엄청난 속도의 급류가 댐 주변을 쓸고 지나갔다. 목격자는 "굉음과 함께 빙하가 섞인 눈사태가 일어났고, 경고할새도 없이 빠른 속도로 홍수가 발생했다"고 말했다.

재난 당국은 리시강가 수력발전소 건설 종사자와 주변 마을 주민 등 100명 이상이 실종된 것으로 보고 있다. 일부 매체는 실종자의 수를 최소 150명이라고 보도했다. 현재까지 2명의 시신이 수습됐다. 200명의 군·경, 재난대응팀이 수색구조 작업을 위해 홍수 현장으로 급파됐다. 인도 공군도 공중 수색에 투입됐다.

2013년 6월에도 우타라칸드주에 기록적인 폭우가 쏟아지면서 '히말라야 쓰나미'로 불린 산사태·홍수가 발생, 6000명 가까이 사망했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr