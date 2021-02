전남소방 ‘주택용 소방시설’ 설치 홍보에 유명 CF 패러디 눈길

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부가 유명 CF광고를 패러디해 ‘주택용 소방시설’인 소화기와 화재알림경보기 설치 홍보 등 대국민 안전메시지 전달에 나서 눈길을 끌고 있다.

전남소방본부(본부장 마재윤)는 유명 CF광고 ‘지구를 지키는 000’를 패러디해 ‘가족을 지키는 주택용 소방시설’이라는 제목으로 영상을 제작했다고 7일 밝혔다.

홍보영상은 전남소방 홍보담당자와 직원가족 6명이 출연해 자체 제작했다. 전남소방 유튜브 채널을 통해 시청 가능하다.

최근 5년간(2016~2020년)간 전남지역 주택 화재는 2746건(연평균 549.2건)이 발생했다. 이는 전체 화재 1만3169건 중 21%를 차지하며 사망자 비율은 전체 102명 중 58명(57%)에 달한다.

이에 모든 주택에는 소화기와 화재알림경보기를 설치하도록 소방관련 법령이 제정됐으며 전국 소방서에서는 인명피해 저감을 위해 경제적으로 어려운 취약계층에게 주택용 소방시설을 무상보급하고 있다.

화재초기 소화기는 소방차와 비슷한 효과를 낼 수 있는 것으로 알려졌다.

화재알림경보기는 천장에 부착만 하면 화재를 감지해 경보음으로 신속한 대피를 도와준다. 비용도 3만 원대로 저렴하고 설치도 간단하다.

이미 도입을 시작한 미국·일본·영국 등의 사례에서 보듯 인명피해 저감효과가 있었으며 특히 연기를 감지해 경보음으로 화재를 알려주는 화재알림감지기 설치율이 높을수록 저감효과는 더 높은 것으로 나타났다.

올해 전남소방은 전남도와 각 시·군 예산 10억여 원으로 주택용 소방시설 소화기와 화재알림경보기를 취약계층(기초생활수급·차상위계층 등)에 보급한다.

그 밖에 일반계층 주택에도 소화기와 화재알림경보기의 필요성을 알려 자발적인 설치가 이뤄질 수 있도록 전 도민에게 홍보 등 다행한 시책을 동원할 방침이다.

마재윤 전남소방본부장은 “오는 2024년까지 주택화재 사망자 50% 감소를 목표로 화재로 인한 인명피해 최소화를 위해 노력하고 있다”며 ”전남도내 모든 주택이 화재로부터 안전한 주거공간이 될 수 있도록 소화기 및 화재경보기 설치 등 도민 여러분의 협조를 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr