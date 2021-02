경기도, 지난해 여의도 면적 45배 '조상 땅' 찾아줬다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 지난해 '조상 땅 찾기' 서비스를 통해 여의도 면적의 45배에 해당하는 땅을 찾아 준 것으로 나타났다.

경기도는 지난해 조상 땅 찾기 서비스를 신청한 7만9430명 중 2만7030명에게 10만8869필지 1억3027만1000㎡의 토지 정보를 제공해 토지소유자 재산권 행사에 도움을 줬다고 7일 밝혔다.

조상 땅 찾기 서비스는 재산관리 소홀이나 불의의 사고 등으로 사망한 조상 명의의 토지나 본인 명의의 토지 소재를 파악할 수 없는 경우 지적공부에 등록된 전국 토지소유현황을 전산 조회로 찾아주는 무료 행정서비스다.

용인시에 사는 이모(50)씨는 주변의 권유로 조상 땅 찾기 서비스를 이용해 여주시 소재 조부 명의의 임야 6000㎡ 토지를 찾았다. 성남시에 사는 조모(68)씨는 경북에 부친 명의로 된 1만3587㎡ 규모의 알지 못했던 토지 3필지를 찾을 수 있었다.

조상 땅 찾기 서비스 신청은 찾고자 하는 토지 소재지역에 관계없이 전국 조회서비스가 가능하다. 경기도청(토지정보과)이나 가까운 시군구 민원실 및 지적관련부서를 방문해 신청하면 된다.

서류는 법적 상속권자가 본인 신분증과 피상속인의 제적등본, 가족관계증명서와 기본증명서 등 상속인 증명서류다.

대리인이 신청할 경우 위임장과 위임자 및 대리인의 신분증 사본을 지참해야 한다.

다만 조회 대상자가 1960년 1월1일 이전에 사망한 경우에는 호주승계를 받은 자만 신청할 수 있다. 부모와 형제 등 가족이라 하더라도 위임장이 있어야만 신청이 가능하다.

한편 본인 명의의 토지현황이 궁금하면 직접 방문하지 않고도 경기부동산포털(https://gris.gg.go.kr/)에서 '내 토지 찾기 서비스'를 통해 실시간으로 조회할 수 있다.

