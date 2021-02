코웨이, 넷마블 구로 신사옥 G타워 입주…“IT 혁신 시너지 기대”

혁신 디지털 인프라 기반 넷마블과 물리적 결합 통한 시너지 가속화 예정

[아시아경제 김희윤 기자] 코웨이는 11년 만에 서소문 사옥을 떠나 구로구 넷마블 신사옥으로 이전한다고 7일 밝혔다.

코웨이에 따르면 새롭게 입주하는 넷마블 신사옥 G타워는 지상 39층, 지하 7층, 전체 면적 18만㎡ 규모로 신사옥에는 코웨이 임직원 약 1천여 명이 근무하게 된다.

신사옥에는 코웨이를 비롯한 넷마블과 다양한 IT·디지털 콘텐츠를 아우르는 회사들이 입주할 예정이다.

코웨이는 이번 신사옥 입주가 지난해 대주주로 맞이한 넷마블과의 물리적 결합이라는 점에서 그 의미가 크다고 설명했다.

특히 업무 공간 통합을 계기로 양사 간 소통과 업무효율을 강화한다는 계획이다. 넷마블의 혁신 DNA를 비즈니스 전반에 긴밀히 접목해 시너지 창출을 본격화하고 글로벌 환경가전 기업으로의 도약을 가속할 것이라고 코웨이 측은 덧붙였다.

코웨이 관계자는 "신사옥에서 혁신 디지털 인프라를 바탕으로 미래 경쟁력을 강화해 넷마블과 함께 새로운 혁신 시너지 시대를 펼쳐 나갈 계획이다"라며 "앞으로 이곳을 전초기지로 삼아 글로벌 환경가전기업으로 힘차게 발돋움해 나갈 수 있도록 하겠다"고 말했다.

