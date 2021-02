[아시아경제 권재희 기자] 7일 오전 1시36분(현지시간) 대만 이란에서 동쪽으로 85km 떨어진 바다 밑에서 리히터 규모 6.1의 지진이 발생했다.

리히터 규모 6.1은 서있기가 힘들고 건물에 큰 피해가 일어날 수 있는 수준이다.

진원의 위치는 북위 24.66도, 동경 122.6도, 지하 112km 지점으로, 이 지진으로 대만 동부 지역에서 최대 진도 4의 진동이 감지됐다.

타이베이 등 대만 중북부 지역 여러 곳에서도 진도 2 이상의 진동이 느껴졌다.

새벽 시간대에 지진이 발생해 국가의 공식 경보가 여러 차례 발령되면서 많은 대만 시민들이 놀라 잠에서 깨는 일이 벌어졌다.

현지 언론에 따르면 주요 인명·재산 피해 사례는 없었다.

