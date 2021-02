이란, 한국 선박 억류해제...완전 해결 까지는

[아시아경제 유인호 기자] 이란 정부가 한국 선박의 선원들을 풀어주기 까지 한달이 걸렸다.

이란 혁명수비대는 지난달 4일 호르무즈 해협의 오만 인근 해역에서 한국 국적 선박 '한국케미'를 나포하면서 한국인 5명을 포함해 미얀마, 베트남, 인도네시아 등 선원 총 20명이 이란 남부 반다르아바스항에 억류됐다.

이란 정부는 해양 오염이 나포 사유라고 주장했으나, 미국의 제재로 한국에 동결된 원화자금을 사용하지 못하는 것에 대한 불만이 배경에 있는 것으로 분석됐다.

정부는 지난달 10일 최 차관이 이끄는 정부 교섭단을 이란에 파견하는 등 그간 선원 석방을 위해 이란과 대화를 이어왔다.

이에 이란 정부는 지난 2일(현지 시간) 억류 중이던 ‘한국케미’호 선원을 29일 만에 석방했다.

이같은 석방에는 우리 정부가 국내에 동결된 이란의 원유 수출대금으로 이란이 체납한 유엔 분담금을 대납해 주기로 한 것이 영향을 미친 것으로 해석된다.

이란은 그동안 표면적으로 선박 나포와 국내에 동결된 70억 달러(약 7조5600억 원)의 동결 대금 문제가 별개라고 주장해 왔으나 실제로는 두 문제가 긴밀히 얽혀 있음이 분명해진 것이다.

외교부 당국자는 “동결 대금을 활용해 이란의 유엔 분담금을 대납하기로 했다. 이를 위한 기술적 문제만 미국과 협의하면 된다”며 “이 문제의 진전이 우리의 진정성을 이란이 느끼게 하는 데 도움이 됐다”고 밝혔다.

정부는 동결 대금을 달러화가 아닌 다른 통화로 바꿔 미국 은행을 거치지 않는 방식으로 분담금을 대납할 방침이다. 이란은 유엔 분담금 미납으로 최근 투표권이 정지되자 이를 동결 대금으로 대납해 달라고 한국에 요구했다. 이란이 투표권을 되찾으려면 최소 1625만 달러(약 180억원)를 납부해야 하는 것으로 알려졌다.

하지만 ‘한국케미’호가 환경오염을 일으켰다고 주장해온 이란은 사법 절차가 끝날 때까지 선장과 선박을 풀어줄 수 없다고 밝혀 논란의 불씨는 남아 있다. 한국인 4명을 포함해 석방된 19명 선원 상당수도 선박 관리를 위해 이란에 남아야 할 가능성이 있다.

외교부는 주이란대사관 현장지원팀이 지난 3일 억류된 '한국케미'호에 승선, 선원들과 면담하고 생활 여건과 제반 상황을 점검했다.

외교부에 따르면 이란측이 지난 2일 한국인 선장과 선박을 제외한 한국인 선원 4명 등 총 19명의 선원에 대한 억류를 해제한 가운데 현장지원팀은 이튿날 억류 현장을 찾았다.

현장지원팀은 이란 남부 라자이항 인근에 정박해 있는 한국케미호에 승선해 선원들과 면담하고 하선 의사를 문의하는 한편 한 달 가량 이어진 선상 생활 여건과 선박의 상황 등을 점검했다.

이번 영사접견은 지난달 4일 한국케미호가 이란 혁명수비대에 의해 나포된 이후 이란측 승인으로 승선해 선원 20명 전원을 상대로 면담한 첫 사례다.

?최종건 외교부 제1차관은 한국케미호 선장과 통화하며 선원들의 건강과 안부를 문의했고 앞으로도 선장과 선박의 조기 억류 해제를 위해 정부로서 모든 노력을 다해나갈 예정이라고 언급했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr