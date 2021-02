명절 연휴 전날 교통사고 집중…설 당일은 오후 2시 최다

[아시아경제 이관주 기자] 코로나19 확산 국면으로 인해 다가오는 설 연휴 이동량이 예년에 비해 줄어들 것으로 예상되는 가운데 연휴 시작 전날에 교통사고가 많이 발생하는 것으로 나타났다.

6일 도로교통공단에 따르면 2015~2019년 최근 5년간 설 연휴 교통사고를 분석한 결과, 연휴 전날 교통사고는 일평균 719건으로 연간 일평균(611건) 대비 18%가량 많았다. 시간대별로는 오후 6시~8시에 교통사고가 집중됐다.

이를 이번 설 연휴에 대입하면 오는 10일 오후 6시부터 8시 시간대 귀성차량의 각별한 주의가 요구된다.

아울러 연휴 기간 교통사고는 하루 평균 458건으로 평소보다는 줄었으나 100건당 인명피해는 172.2명으로 평소(151.4명)보다 14% 많았다.

특히 설 당일에는 오후 2시대에 사고가 집중됐고, 사고건수 대비 사망자·부상자 비율을 나타내는 '인명피해율'이 2.8로 가장 높았다.

도로종류별로는 장거리 이동 차량의 증가로 고속국도 교통사고의 비율이 평상시보다 1.7배가량 증가했고, 음주운전 사망자 비율도 설 연휴 기간 13.6%로 높게 나타났다.

민경진 도로교통공단 교통사고종합분석센터장은 “이번 설 연휴는 코로나19 확산 방지를 위해 최대한 이동을 자제해주시길 바란다”면서 “부득이 귀성 계획을 세우는 분들은 가족과 함께하는 명절인 만큼 특별히 안전운전에 유의하시기 바란다”고 강조했다.

