[아시아경제 유병돈 기자] 심야시간대 서울의 다세대 주택들에서 연이어 불이 나면서 노인 2명이 사망했다.

경찰과 소방당국에 따르면 6일 오전 2시 30분께 서울 영등포구 대림동 상가 주택 건물 3층에서 화재가 발생했다. 불은 아파트 한 채를 태우고 40분간 계속되다 3시 10분께 꺼졌다.

이 화재로 거동이 불편한 70대 남성 1명이 숨졌고, 주민 6명이 대피했다. 연기를 마신 2명은 병원으로 이송돼 치료를 받았다.

또 전날 오후 11시 25분께 양천구 신월동의 한 빌라에서도 불이 나 90세 남성 1명이 사망했다. 불은 28분가량 계속되다 11시 53분께 꺼졌다.

소방 당국은 사망자들이 거주하던 호실에서 불이 시작한 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr