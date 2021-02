성윤모, '수소경제' 현장 행보…대산 연료전지 발전소 방문

[세종=아시아경제 권해영 기자] 성윤모 산업통상자원부 장관이 '수소법' 시행 후 첫 현장 행보로 8일 대산 수소연료전지 발전소를 찾았다.

지난해 6월 가동을 시작한 대산 수소연료전지 발전소는 이산화탄소를 발생시키지 않는 부생수소를 에너지원으로 활용한 세게 첫 상업용 발전소다. 연간 16만 가구가 사용할 수 있는 40만메가와트시(MWh)의 전력을 인근지역에 안정적으로 공급한다.

이번 방문에서 성 장관은 발전소 안전관리 현황을 점검하고 겨울철 전력수급에 힘쓰는 직원들을 격려했다.

성 장관은 "세계 최초 수소법 시행으로 본격적인 수소경제로 나아가기 위한 토대가 완비됐다"며 "친환경발전소인 수소연료전지가 향후 우리나라 탄소중립을 선도하게 될 것"이라고 말했다. 이어 "특히 수소연료전지 발전시장에서 세계 1위의 위상을 계속 지켜나갈 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않을 것"이라며 "무엇보다 안전관리 규정을 철저히 준수해 '안전하고 청정한 발전소'를 운영해달라"고 당부했다.

산업부에 따르면 국내 수소연료전지 보급량은 지난해 말 기준 약 600메가와트(MW) 규모다. 세계 보급량의 43%를 차지해 미국(482MW), 일본(313MW)을 제치고 최대 발전시장으로 성장했다.

정부는 오는 2040년까지 발전용 연료전지 15기가와트(GW)를 보급하고 수출산업으로 육성할 계획이다. 이를 위해 '수소 발전 의무화 제도'를 도입하기로 하고 관련 제도를 개편하고 있다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr