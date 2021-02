"불 꺼진 교회에 사람들이…" 확진자 폭증에도 대면예배 '또 개신교'

[아시아경제 박소연 기자] 코로나19 방역 지침을 위반해 대면 예배를 강행한 광주의 개신교회가 적발됐다.

6일 방역당국에 따르면 광주 광산구에 소재한 한 개신교회가 전날 오후 8시께 교인 40여 명이 참석한 대면 예배를 했다.

당국은 불 꺼진 교회 건물에 사람이 모여든다는 신고를 접수하고 현장 점검에 나섰다. 교인 다수는 현장 적발 뒤 대면 예배를 중단하고 해산했다.

일부는 비대면 온라인 예배 촬영 인원 등 20명까지 현장 예배에 참여할 수 있다는 지침을 근거로 예배당에 남았다.

방역 당국은 해당 교회 관계자를 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반 혐의로 고발할 방침이다.

해당 교회는 지난해 12월에도 방역 지침을 위반한 대면 예배로 고발됐다.

광주시는 최근 개신교 단체와 교회, 관련 비인가 교육시설을 중심으로 코로나19 확진자가 크게 늘자 이달 10일까지 대면 예배를 금지하고 비대면 온라인 예배만 허용했다.

이날 오전 8시 기준 광산구 광주TCS국제학교 124명, 북구 에이스TCS국제학교 47명, 서구 안디옥교회 110명, 동구 꿈이 있는 교회 15명 등 개신교 관련 확진자가 296명에 이르렀다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr