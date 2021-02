[아시아경제 이선애 기자] 일성건설 일성건설 013360 | 코스피 증권정보 현재가 1,365 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 126,358 전일가 1,365 2021.02.05 09:55 장중(20분지연) 관련기사 《시선집중》 꽃길만 남았다! 2021년을 뜨겁게 장식할 기대주들일성건설, 342억원 규모 채무보증 결정일성건설, 건설 중소형 테마 상승세에 8.02% ↑ close 은 458억원 규모의 포항시 남구 오천읍 공동주택 신축공사를 수주했다고 5일 공시했다. 계약금액은 최근 매출액의 12.17%에 해당하는 규모다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr