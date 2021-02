"고령층 효과 낮다"…EU각국 아스트라 접종 제한

독일·프랑스·오스트리아 등 65세 미만 접종 권고…스위스는 승인 보류

[아시아경제 조유진 기자] 독일, 프랑스를 비롯한 일부 유럽연합(EU) 회원국은 고령층에서 아스트라제네카 백신의 효과에 대한 충분한 자료가 없다며 접종 권고 연령을 제한했다.

4일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 독일, 프랑스, 오스트리아, 스웨덴은 65세 미만을 대상으로 이 백신 접종을 권고했다. 아일랜드 보건 당국도 현재로서는 65세 이상에게 아스트라제네카 백신을 접종할 계획이 없다고 밝혔다.

핀란드는 70세 미만, 폴란드는 60세 미만, 벨기에는 55세 미만에게 이 백신 사용을 권고했다. 이탈리아는 55세 미만에게 우선 사용을 권고했다가 최근 55세 이상이라도 건강하다면 이 백신을 맞을 수 있다는 수정된 의견을 내놨다.

EU 비회원국 가운데서는 노르웨이가 65세 이상에게는 아스트라제네카 백신을 접종하지 않을 것이라고 밝혔다. 스위스는 제출된 자료가 충분하지 않다며 아스트라제네카 백신 승인을 보류한 상태다.

반면 영국은 이 백신이 모든 연령층에 효과가 있다며 유럽이 제기해 온 '고령층 무용론'을 반박하고 있다. 아스트라제네카 백신 임상시험을 이끈 앤드루 폴러드 옥스퍼드대 교수는 전날 BBC 라디오에 출연해 자신들의 백신이 고령층에도 훌륭한 면역반응을 끌어낸다고 주장했다.

맷 행콕 영국 보건부 장관도 전날 "우리는 과학자들의 의견을 들어야 하는데 과학은 매우 명확하다"라면서 "옥스퍼드대 논문을 보면 아스트라제네카 백신은 작동할 뿐 아니라 매우 잘 작동하는 것이 확실하다"라고 말했다.

