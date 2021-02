사라지는 '실검'…카카오 이어 네이버도 전면 폐지(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 실시간검색어(급상승검색어) 서비스를 오는 25일 종료한다.

16년 만에 사라지는 '실검'

네이버는 4일 "트렌드 변화에 맞춰 급상승검색어 서비스를 종료한다"면서 "모바일 네이버홈의 '검색차트' 판도 함께 종료된다"고 밝혔다.

네이버 측은 "사용자들의 인터넷 서비스 사용 행태는 이전과 달라졌다"면서 "일방적으로 주어진 콘텐츠를 소비하기 보다 자신의 취향이나 기호에 맞춰 선택적으로 콘텐츠를 소비하고 있고 직접 콘텐츠를 생산해내는 것도 매우 중요하게 생각한다"고 배경을 설명했다.

이어 "풍부한 정보 속에서 능동적으로 나에게 필요한 정보를 소비하고 싶은 커다란 트렌드 변화에 맞춰 서비스를 종료한다"고 덧붙였다.

2005년 5월 도입된 급상승검색어는 이용자들의 검색을 분석해 횟수와 증가비율을 순서대로 보여주는 서비스다. 검색어 순위는 국민들의 관심사나 트렌드를 보여주는 지표 역할을 했다. 매일 네이버를 방문하는 3000만명 이용자가 입력하는 다양한 검색 질의어가 급상승검색어를 통해 정보로 재탄생했다. 급상승검색어는 재난 상황을 알려주거나 관심 있던 기업의 채용 소식을 챙겨주고, 스타의 근황으로 추억을 소환하기도 했다.

끊이지 않았던 '실검 논란'

하지만 화제성만큼 정치권을 중심으로 논란도 끊이지 않았다.

실제로 2019년 10월 조국 전 법무부 장관 임명을 둘러싸고 찬반 진영에서 "조국 구속" "조국 힘내세요" 등의 검색을 통해 급상승검색어를 악용하면서 이에 대한 부작용이 사회적 관심을 받았다. 일부 이용자가 의도적으로 검색어 순위를 정치적 표현 수단으로 이용하는 것에 대한 문제가 제기되기도 했다.

이 같은 논란이 계속되자 카카오는 지난해 2월 포털 다음(Daum)의 실시간 이슈 검색어 서비스를 종료했다.

당시 카카오는 "기업의 사회적 책임을 다하고 더 건강한 사회를 만들어 가기 위한 조치의 일환"이라면서 "실시간 이슈 검색어가 자연스러운 결과를 보여주고자 하는 본래의 목적에서 벗어나 결과의 반영이 아닌 현상의 시작점이 됐다고 판단했다"고 배경을 설명했다.

한편 네이버는 향후 검색어트렌드, 쇼핑인사이트, 댓글통계 등을 제공하는 '데이터랩' 서비스를 통해 검색어 데이터 활용을 이어나간다는 계획이다. 네이버는 "이용자로부터 받은 검색어 데이터는 다시 이용자들이 활용할 수 있는 정보로 돌려준다는 '급상승검색어'의 취지는 '데이터랩'을 통해 이어나가겠다"고 밝혔다.

