'대구 동물원' 학대 의혹…"사육 중이던 동물 잔인하게 죽이기도 해"

[아시아경제 김봉주 기자] 대구의 한 동물원이 운영난에 부딪히면서 동물을 방치했다는 의혹이 제기됐다.

3일 동물보호단체 비글구조네트워크(비구협) 등에 따르면 대구시 달성군 가창면의 한 동물원은 지난해 11월 휴장했다.

해당 동물원에 있던 동물들은 대부분 인근 동물원으로 옮겨졌으나 낙타와 원숭이, 라쿤 등 야외에서 생활하는 일부는 기존 시설에 남았다.

비구협이 공개한 사진에 따르면, 동물원 우리 내부는 관리가 되지 않은 모습이었다. 동물들의 분변은 그대로 방치돼 있었고, 혹한에 고드름이 맺히기도 했다.

유리창은 더럽혀져 내부가 잘 보이지 않았고 동물들이 먹이를 찾아 이곳저곳을 파헤친 모습이 포착됐다.

비구협은 "해당 동물원은 코로나19로 여파로 운영이 어려워지자 남은 동물들을 전혀 돌보지 않고 심지어 사육 중이던 동물들의 목을 매달아 잔인하게 죽였다. 동물들에게 사료를 제때 주지 않았고 고드름이 생길 정도로 추운 우리에 방치하는 등 관리에 소홀했다"며 방치 의혹을 제기했다.

비구협에 따르면, 특히 높은 산 중턱에 위치한 동물원에는 전기와 수도마저 끊겨 주민들이 수개월간 산 아래 물을 떠서 동물들에게 식수를 제공하고 배설물을 치운 것으로 전해졌다.

비구협은 "동물들을 보살피던 주민이 '동물의 권리를 옹호하는 변호사들'을 통해 도움을 받았고, 비구협이 구조를 진행하게 됐다. 공개된 장소에서 잔인하게 동물들을 죽인 건 명백히 학대행위다"라며 대구시청과 대구지방환경청에 동물 학대에 의한 격리 조치를 요구할 계획이라고 전했다.

이에 해당 동물원을 향한 누리꾼들의 비판과 분노가 쏟아졌다.

논란이 확산하자 대구시는 "동물원 측은 학대 사실이 없다고 강하게 부인하고 있다"면서도 문제가 된 동물원의 현장 점검 등에서 학대 행위를 확인할 경우 관련법에 따라 조치할 계획이라고 밝혔다.

