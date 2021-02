[아시아경제 이정윤 기자] 서울 잠실세무서에서 한 민원인이 흉기를 휘두르고 스스로 목숨을 끊는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

3일 경찰에 따르면 이날 오후 5시 1분께 잠실세무서에서 민원인 A씨가 흉기를 휘둘러 3명이 다쳤다. A씨는 범행 후 자해를 했고 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 피해자 3명도 부상을 입고 인근 병원으로 이송됐다.

경찰은 정확한 범행 경위 등을 조사하고 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr