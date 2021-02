[포토]오승록 노원구청장, 태릉입구역4번 출구 에스컬레이터 시승식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 3일 오후 3시 지하철 7호선 태릉입구역 지하 1층 4번출구 앞 대합실에서 열린 에스컬레이터 개통식에 참석했다.

이날 행사는 2019년2월부터 시작한 에스컬레이터 공사가 마무리돼 이를 기념하기 위한 기념식 및 시승을 위해 마련됐다.

태릉입구역은 이날 준공된 4번 출구 외에도 1번출구 에스컬레이터 설치 공사가 올해 9월에 끝나 내년에 착공할 예정이다. 현재 노원구의 지하철 14개역 중 출입통로 13개 소에 대해 승강시설 설치가 진행 중이다.

개통식은 오승록 구청장을 비롯 고용진 국회의원, 최윤남 구의회의장 등이 참석한 가운데 개회식, 내빈소개, 개통보고, 내빈축사, 기념커팅, 시승식 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “태릉입구역은 지하철 6,7호선 환승역이기 때문에 이용구민이 많은데 그동안 에스컬레이터가 없어 불편을 겪는 분들이 많았다”면서 “앞으로도 지역내 지하철역에 에스컬레이터가 및 엘리베이터가 추가 설치 될 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

