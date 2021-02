[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주에서 3일 코로나 19 확진자 3명이 발생했다.

제주특별자치도에 따르면 이날 오전 0시부터 오후 5시까지 3명이 확진 판정을 받아 제주 525~527번 확진자로 분류됐다.

누적 확진자 수는 527명으로 늘었다.

제주 525번은 전날 헝가리에서 입국해 제주공항 선별진료소에서 진단 검사를 받은 뒤 자가 격리에 들어가 이날 오후 1시 20분께 양성 통보를 받았다.

제주 526번은 수도권 입도자이며, 전날 진단 검사를 받고 이날 최종 확진됐다. 그의 밀접촉자로 분류된 가족 2명은 검사를 받고 있다.

제주 527번은 기존 확진자인 제주 524번 접촉자로 조사됐다.

방역당국은 확진자들의 진술을 확보 중이며, 신용카드 사용 내역과 현장 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 동선을 파악하고 있다.

