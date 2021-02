㈜케이테크코리아, 이웃사랑 성금 4000만 원 기탁

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] ㈜케이테크코리아(대표이사 이흥주)는 이웃사랑성금 4000만 원을 기탁했다.

3일 광주사회복지공동모금회(회장 한상원)에 따르면 전달식에는 이용섭 광주광역시장, 이흥주 ㈜케이테크코리아 대표이사, 김재규 광주사회복지공동모금회 시민참여위원장이 참석했다.

성금은 코로나19 사태가 장기화 되고 있는 가운데 학비 마련으로 어려움을 겪고 있는 학생의 학비로 쓰일 예정이다.

이흥주 대표이사는 “전달되는 성금이 학생의 학업과 생활에 큰 보탬이 되기를 바란다”며 “앞으로도 지역사회에 이바지 할 수 있도록 지속적으로 나눔을 실천해 나가겠다”고 말했다.

김재규 광주사회복지공동모금회 시민참여위원장은 “학비 마련에 어려움을 겪고 있는 학생을 위해 나눔에 동참해 주신 이흥주 대표이사님께 진심으로 감사드린다”며 “전해주신 소중한 정성은 우리사회가 더욱 성장해 나가는 힘이 될 것이다”고 밝혔다.

