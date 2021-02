“봉사하면서 배워요” 동명대, ‘서비스러닝’ 첫해 성과 풍성

괴정골목시장을 ‘골목배달’로 패키지디자인



취약계층아동 언어 발달지연 위험군 조기 발견



모퉁이극장 메이크업 … 방송 실전경험 축적

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] #1. 부산 사하구 괴정골목시장의 배달포장재 디자인을 개발하고, 점포 분석을 통해 골목배달을 활성화한다.

#2. 취약계층아동의 언어 발달지연 위험을 조기 발견해 보호하는 방안을 마련한다.

#3. 개금종합사회복지관 프로그램을 알리는 카드뉴스를 제작한다.

이 모두에 대학생들의 재기발랄한 상상력이 움직였다.

동명대의 지역사회 밀착 봉사를 통한 학습 ‘서비스러닝’ 시행 첫 해에 낸 풍성한 성과들이 주목받고 있다.

동명대(총장 정홍섭)는 최근 대학혁신지원사업 2020년 신규사업 ‘서비스러닝’ 최종보고회 및 품평회에서 동명대 시각디자인학과 재학생 5명으로 짜여진 오느레팀(팀장 이채영)을 활동우수팀으로 선정했다.

보고회는 지난 1월 29일 광안리 아쿠아팰리스에서 대학혁신지원사업단 이지은 교수의 사회로 열렸다.

㈜부산새벽시장(이효순 대표이사), 사단법인 서면종합시장번영회(우정도 상인회장), 소리나라 언어발달센터(장성욱 센터장), 여성인권지원센터 ‘살림’(변정희 상임대표), ㈜마실(대표이사 박태규) 등 지역단체 대표들이 참석해 심사와 함께 부산지역 활성화 방안에 대해 논의했다.

동명대 2020년 서비스러닝에는 총 5개 학과 24명의 ‘서비스러너’가 활동했다. 이들은 서비스러닝을 수강하는 학생들이다.

서비스러너들은 각 기관에서 전공과 연계된 봉사활동을 실시하며 현실적인 문제에 대한 성찰을 통해 전문성을 키워나갔다.

패키지 제작과 온라인몰 홍보 방안, 아동언어발달 조기진단 등의 성과도 속속 창출해냈다.

시각디자인학과 포트폴리오제작 과목(김재익교수)의 오느레팀은 괴정골목시장의 배달포장재 디자인 연구를 수행했다.

유통경영학과 서비스마케팅 과목(노정구교수)의 두드림팀(유통경영학과)은 과목의 연장선에서 괴정골목배달앱 입점 점포 분석을 통해 괴정골목배달 활성화 방안을 도출해냈다.

언어치료청각학과 언어진단실습 과목(김기주 교수)의 희망드림팀은 취약계층 아동 중 언어 발달지연·학습곤란 위험군을 조기 발견해 중재를 했다. 지역 사회 봉사를 통해 예방적 접근이 가능했던 것이다.

사회복지학과 사회복지현장실습록 과목(윤기혁 교수)의 개금투유팀은 개금종합사회복지관의 프로그램을 지역주민에게 홍보하는 카드뉴스 제작 활동을 진행했다.

성인학습자가 재학중인 뷰티산업학과의 화장품과 메이크업 과목(태동숙교수)은 코로나19로 문화행사활동이 온택트로 변경 시행되는 모퉁이극장에 메이크업 활동을 통해 공연, 방송 실전경험을 축적하는 창의적인 봉사활동을 펼쳤다.

동명대 서비스러닝(TU-SL)은 이 대학 2차년도 대학혁신지원사업 신규사업으로, 봉사(Service)와 학습(Learning)을 결합시킨 개념이다.

TU-SL은 3S(Sustainable, Simple, Stay)를 지향한다. 서비스러닝의 경우 미국의 대학에서는 이미 보편화된 개념이다.

우리나라도 대학에서 봉사를 통한 학습 개념을 도입해 정착시켜나가고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr