[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 245,000 2021.02.03 08:43 장시작전(20분지연) 관련기사 SK텔레콤, 자사주 302억원 규모로 처분 결정SK텔레콤, 보통주 1주당 9000원 현금 배당 결정외인·기관 매수세에 코스피 3000선 탈환…코스닥 3%↑(종합) close 은 지난해 연간 매출 18조6247억원, 영업이익 1조3493억원을 기록했다고 3일 공시했다. 1년 전보다 매출은 5%, 영업이익은 21.8% 증가한 규모다. 같은 기간 당기순이익은 SK하이닉스 지분법 이익 등의 영향으로 74.3% 늘어난 1조5005억원을 나타냈다.

SK텔레콤은 "무선 및 미디어 사업 실적이 개선되고, 티브로드 합병 등으로 인한 영업이익이 증가했다"며 "SK하이닉스 지분법 이익이 증가한 것도 영향을 끼쳤다"고 설명했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr