마곡 입주기업 '팜스빌'·'웰스바이오' 산학연 공동연구로 제품 상용화

마곡 입주기업과 이화의료원 공동연구를 통한 기술 및 제품화 지원 결실

마곡산업단지 중소기업 대상 R&D 융복합 기술교류 지원…3월 중 4개사 모집

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 마곡산업단지 R&D 융복합 활성화를 위해 입주기업과 산학연·병원 협력을 통한 공동연구를 지원한 결과] 제품까지 출시하는 기술 혁신의 성과를 거뒀다고 3일 밝혔다.

서울시는 지난 2020년 마곡산업단지 입주 중소기업을 대상으로 팜스빌, 웰스바이오 등 2개 기업을 선정해 대학, 병원 등과의 기술교류를 통한 업무협약부터 제품화까지 마곡 기술교류 지원 사업을 추진해왔다.

마곡 기술교류 지원 사업에 선정된 ‘팜스빌’과 ‘웰스바이오’는 이화의료원과 임상개발 연구 등에 관한 업무협약을 맺고 공동연구를 통해 제품 개발 및 상용화에 성공했다.

팜스빌 관계자는 “2020년 서울시 지원사업을 통해 기술개발된 원료가 빠르게 제품으로 상용화돼 회사가 성장할 수 있는 발판이 됐다”며 “앞으로 지원사업의 확대를 통해 R&D 기술 상용화가 가속화되면 기업들이 경쟁력을 확보하는데 큰 기여를 할 것으로 기대된다”고 전했다.

웰스바이오 관계자는 “작년 서울시 지원사업을 통해 이화의료원과 체외진단의료기기에 대한 공동임상연구 진행완료와 2차 시제품 개발 검증을 위한 임상 평가에 대한 성과를 거두었다”면서 “제품 상용화를 위한 서울시의 지원사업 설계와 기업에 맞는 실질적인 지원을 통해 단기간 내 성과를 낼 수 있었다”고 말했다.

서울시는 마곡산업단지 내 융복합 R&D 상생협력 기반 조성을 위해 오는 3월부터 총 사업비 2억원 규모로 4개사를 모집할 예정이다. 마곡산업단지 입주 중소기업이 대상이다. 우수 연구 프로젝트에 선정된 기업은 산학연·병원 공동연구를 통한 기술 및 제품개발, 임상실험, 신제품 소비자 반응 조사, 시장검증 및 제품화 등을 지원받는다.

김상한 서울시 지역발전본부장은 “마곡산업단지 내 대학, 병원, 대·중·소기업 등 혁신 주체간의 상호협력에 기반한 기술 교류를 통해 MOU에 끝나지 않고 진정한 개방형 기술혁신의 성과물이 나올 수 있었다”며 “국내 최고의 융복합 연구개발 단지 마곡에서 혁신의 성과가 시작될 수 있도록 미래 성장기반을 만들어 나가겠다”고 말했다.

