삼정KPMG, 금융권 공동 데이터 플랫폼 구축 수주

[아시아경제 박지환 기자] 삼정KPMG는 금융결제원의 금융권 공동 데이터 플랫폼 구축 사업(데이터 통합 및 서비스 설계부문)을 수주했다고 1일 밝혔다.

삼정KPMG는 공동 데이터 플랫폼 구축을 통해 금융결제원이 보유한 대량의 금융결제 데이터를 통합해 분석, 개방 및 결합하는 공유인프라를 구현한다. 국내 전 은행과 금융결제 데이터의 융복합 활용을 지원할 계획이다.

이번 플랫폼 구축을 통해 △금융분야의 디지털 경쟁력 강화 △금융소외계층의 정보 불균형 해소 △데이터 경제 활성화 정책지원을 통한 공공이익 실현 등 범국가적인 가치 창출에 기여한다는 목표를 전했다.

금융결제원은 정부의 데이터 경제 활성화 정책에 따라 지난해 금융데이터융합센터를 신설해 데이터 개방 및 유통 확대를 적극적으로 추진하고 있다. 또 디지털 금융시대를 선도할 개방형 데이터플랫폼의 구축을 통해 양질의 고부가가치 데이터를 개방·공급하며 원격분석 환경을 제공한다. 아울러 안전하고 신뢰할 수 있는 데이터 결합서비스를 제공함으로써 금융분야 및 이종산업 데이터의 부가가치 증대를 지원한다.

정대길 삼정KPMG 컨설팅부문 대표는 "이번 사업으로 안전하고 신뢰할 수 있는 데이터 결합 및 활용 기반을 마련하고 데이터 경제 활성화를 통한 새로운 부가가치를 촉진할 수 있도록 지원하겠다"며 "삼정KPMG는 금융 데이터 플랫폼 및 서비스 분야의 선도 컨설팅사로서 시장을 주도해 나갈 것"이라고 설명했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr