새해에도 '닥공' 개미…펀드 돈 꺼내 주식으로

[아시아경제 이민지 기자] 개인투자자들이 주식형 펀드에서 돈을 빼 직접 주식을 사고 있다.

1일 한국거래소와 금융투자협회에 따르면 지난달 국내외 주식형펀드(상장지수펀드 제외)시장에선 1조357억원의 자금이 이탈했다. 해외주식형 펀드에선 설정액이 1조21억원 늘었지만, 국내 주식형펀드에서 2조379억원이 빠져나간 결과다.

머니마켓펀드(MMF)에서도 자금 유출이 일어났다. MMF는 만기 1년 이내인 국공채나 기업어음 등 단기 우량채권에 투자하는 상품으로 수시 입출금이 가능해 마땅한 투자처를 찾지 못한 투자자들이 잠시 자금을 맡기는 곳으로 이용되고 있다. MMF 전체 규모를 보면 이달 들어 29조8234억원이 증가했는데 이는 MMF로 향하는 법인 자금이 30조원 가량 유입된 데 따른 것이다. 개인들은 오히려 3532억원의 자금을 빼낸 것으로 나타났다.

반면 개인들의 직접 투자는 크게 늘었다. 개인들은 새해 들어 국내 증시에서 22조3384억원어치의 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인과 기관이 각각 5조2154억원, 17조3826억원의 자금을 팔아치워 증시 변동성을 키웠음에도 개인들의 매수세는 꺾이지 않았다.

개인은 지난해부터 금융자산 내 주식 비중을 크게 확대하고 있다. 한국은행 자금순환에 따르면 지난해 9월 말 기준 우리나라 개인(비영리단체 포함)은 주식(펀드 포함)에 22조5000억원을 투입해 전분기(21조3000억원)에 기록한 사상 최고치를 넘겼다. 이는 금융기관예치금(24조5000억원) 규모와 맞먹는 수준이다.

김후정 유안타증권 연구원은 "저금리 심화로 수익률을 제고하기 위해 개인들은 어쩔 수 없이 주식투자를 해야 하는 상황이 됐으며 부동산 등 자산 가격 상승은 종잣돈을 만들기 위한 필요성을 증가시켜 주식 투자에 대한 수요를 늘리고 있다"며 "국내뿐만 아니라 미국, 중국, 일본, 대만 등 전 세계적으로 코로나19 이후 금융시장의 변동성이 커지면서 신규로 주식시장에 들어온 개인들이 크게 늘었다"고 말했다.

